Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай не намерены входить в клинч с Западом

Помощь третьих стран не требуется Нью-Дели и Пекину для урегулирования разногласий в двусторонних отношениях, заявил Лавров.

"Если наши партнеры наконец-то найдут в себе силы и будут уважать дипломатические приличия, мы к такому разговору готовы", - подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на неизменную нацеленность РФ на сотрудничество как в рамках любых международных структур, так и в контексте особой ответственности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Мы за то, чтобы любые разногласия не становились предметом конфронтации, а рассматривались за столом переговоров, но по-честному, чтобы выделялись не только озабоченности, а конкретные факты, которые являются предметом таких озабоченностей, - не просто обвинения, а обвинения чем-то подкрепленные", - продолжил он.

"Мы не хотим вступать с Западом "в клинч", мы вообще ни с кем не хотим вступать "в клинч", - отметил он. - Мы просто видим, что очень трудно с современным Западом работать, потому что для работы нужна какая-то дипломатическая форма. Я пока не вижу способности некоторых наших западных коллег, особенно тех, которые заказывают музыку в западном лагере, развивать дипломатические отношения, они больше действуют иными методами. Но это отнюдь не означает, что мы от этого получаем удовольствие".

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Работать с западными партерами порой довольно трудно, но Россия, Индия и Китай отнюдь не стремятся к противоборству. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам видеоконференции с главами МИД Индии и Китая Субраманиямом Джайшанкаром и Ван И.

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"Не думаю, что Индия и Китай нуждаются в какой-то помощи, в каком-то содействии, специально нацеленном на то, чтобы помогать им конкретно возникающие споры или конкретно возникающие ситуации урегулировать", - сказал Лавров, напомнив, что сразу после инцидентов на китайско-индийской границе начались переговоры между главами оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.

"Насколько я понимаю, эти контакты продолжаются, и сейчас ни одна из сторон не делала каких-либо заявлений, которые говорят об отсутствии желания договариваться на основе общеприемлемых решений", - резюмировал министр.

По словам Лаврова, совместная работа в различных международных форматах РИК, БРИКС, ШОС помогает Нью-Дели и Пекину дополнительно расширять двустороннее взаимодействие. "Если мне не изменяет память, несколько лет назад проходил очередной саммит Индии и Китая, на котором отношения стран были квалифицированны как стратегическое партнерство, этим, по-моему, уже все сказано", - добавил он.

В ночь с 15 на 16 июня на союзной территории Ладакх, в районе реки Галван, произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным Нью-Дели, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения в ходе конфликта. Кроме этого, индийские власти утверждают, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием около 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности. Так, в понедельник представители вооруженных сил Индии и Китая приступили к новому раунду переговоров для урегулирования ситуации в приграничной зоне.

Встреча лидеров стран РИК

Лавров сообщил, что следующая встреча глав государств в формате РИК (Россия, Индия и Китай) может состояться на полях саммита G20.

Он отметил, что участники видеоконференции условились организовать уже личную встречу до саммита РИК. "А очередной саммит наши китайские коллеги предложили провести на полях очередной встречи в верхах Группы двадцати, как это и было, собственно говоря, в 2018 и 2019 годах, когда на полях "двадцатки" три лидера России, Индии и Китая проводили свои традиционные встречи", - пояснил министр.

Лавров также сообщил, что Россия, Индия и Китай договорились о формате совещаний министров обороны, первое пройдет в этом году.

"Было поддержано российское предложение дополнить круг вспомогательных органов формата РИК совещаниями министров обороны России, Индии и Китая. Первое такое совещание по нашему предложению условлено провести в период нашего председательства, то есть в этом году, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал он.

Как отметил Лавров, в ходе видеоконференции стороны продемонстрировали "значительную близость подходов к ключевым проблемам современности".

Членство Индии в СБ ООН

Лавров сообщил, что Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совета Безопасности ООН в контексте его реформирования.

"Индия является, и мы об этом не раз говорили, сильным претендентом на постоянное членство в Совете Безопасности [ООН] в контексте реформирования этого органа. Россия поддерживает кандидатуру Индии для занятия места постоянного члена Совбеза", - сказал он.

РФ считает "главным дефектом" нынешнего состава Совбеза ООН явную недопредставленность развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, отметил Лавров. "И другой стороной медали является серьезная перепредставленность наших западных коллег", - добавил министр.

"Искать пути повышения эффективности Совета Безопасности [ООН], обеспечения более справедливого, более демократичного состава этого органа надо, конечно же, по пути вовлечения в его работу стран трех развивающихся регионов", - заключил Лавров.

Индия наряду с другими государствами на протяжении десятилетий выступает активным сторонником реформирования Совбеза ООН и добивается расширения состава его постоянных и непостоянных членов. В Нью-Дели полагают, что эта реформа имеет фундаментальное значение для противостояния современным глобальным вызовам.

В настоящее время в состав СБ ООН входят 15 стран, 5 из которых являются постоянными членами и 10 - непостоянными, избираемыми на двухлетний срок. Постоянные члены - Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Противостояние деструктивным действиям

Лавров заявил, что страны РИК будут противостоять контрпродуктивным действиям, нелегитимному применению силы и вмешательству во внутренние дела со стороны ряда государств и продолжат координацию на многосторонних площадках.

По словам Лаврова, стороны "подробно рассмотрели ситуацию на мировой арене во многом в условиях всплеска эпидемии коронавируса, но и в более широком плане". "Констатировали, что пандемия оказала значительное влияние на многие аспекты межгосударственных отношений, нанесла серьезный урон мировой экономике, существенно ограничила контакты между людьми в целом", - добавил он.

"В этом контексте мы выразили озабоченность в связи с деструктивной линией ряда государств, направленной на демонтаж сформированной в послевоенный период архитектуры глобальной безопасности, краеугольным камнем которой является и остается Устав ООН. Мы считаем, и мы об этом сегодня нашим коллегам еще раз сказали, нашли у них понимание, контрпродуктивными односторонние действия, нелегитимное применение силы, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, попытки экстерриториально применять национальные законодательства. Я уверен, что наши три страны продолжат противостоять этим негативным тенденциям, продолжат укреплять координацию на различных многосторонних площадках", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ указал и на тесную работу трех стран в Группе 20, в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). "Конечно, и в ООН наши три страны координируют свои шаги по многим вопросам. И эта координация станет более востребованной в предстоящие два года, поскольку в 2021-2022 годах Индия будет занимать место непостоянного члена Совета Безопасности ООН", - отметил Лавров.