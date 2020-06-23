Бюллетени проголосовавших по конституции будут храниться в сейф-пакетах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на всех этапах общероссийского голосования по закону о поправке к конституции гарантируется сохранность бюллетеней, по окончании каждого дня голосования члены комиссии в присутствии наблюдателей будут запечатывать бюллетени проголосовавших участников голосования в специальные сейф-пакеты.

"По окончании каждого дня голосования - как на самом участке, так и на выездном голосовании, включая голосование на дому, - в присутствии наблюдателей все бюллетени помещаются из переносных и стационарных ящиков для голосования, которые использовались в течение дня, в сейф-пакеты", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК во вторник.

По ее словам, при перемещении бюллетеней в сейф-пакет "никому не разрешается трогать бюллетени руками". "Этот пакет необходимо затем опечатать, проставить на нем подписи не только членов комиссии, но и наблюдателей, составить соответствующий акт и приобщить его к сейф-пакету. Настолько тщательная процедура, детальная, аналогов в мире нет", - отметила глава ЦИК.

Она также отметила, что у членов комиссий и наблюдателей будет возможность сфотографировать запечатанный сейф-пакет, у каждого из них есть индивидуальный номер. "Сейф-пакет с бюллетенями проголосовавших участников голосования помещается в сейф участковой комиссии, либо в иное специально приспособленное для хранения документов место и не вскрывается до начала подсчета голосов участников голосования", - добавила она.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.