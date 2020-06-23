В ЦИК сообщили, что КОИБы на голосовании по конституции будут работать только 1 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на участках для голосования по закону о поправке к конституции только 1 июля.

"Мы понимаем, что программное обеспечение КОИБов предполагает их использование только в основной день голосования. Мы должны быть очень корректными, когда будем вводить бюллетени участников голосования до дня голосования", - сказал Булаев в ходе заседания комиссии во вторник.

Он также отметил, что ввод бюллетеней в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" до дня голосования должен быть максимально публичным. "У нас действительно программа уже записана и перезалить эту программу на 15 тыс. КОИБах не представлялось возможным. И, на мой взгляд, не нужно было этого делать. Общероссийское голосование разовое [мероприятие], а КОИБы у нас запрограммированы на систематическое использование в иных кампаниях региональных, муниципальных и федеральных", - подчеркнул Булаев.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование по конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.