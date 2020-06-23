Партии должны до 18 июля подать в ЦИК списки кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Центризбирком России утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Согласно постановлению, которое было принято на заседании ЦИК во вторник, партии до 18 июля включительно должны выдвинуть списки кандидатов по одномандатным округам и подать документы в комиссию. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.

"ЦИК постановляет возложить контроль за выполнением календарного плана мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года на секретаря ЦИК РФ Майю Владимировну Гришину", - говорится в постановлении комиссии.

Согласно документу, до 3 июля местные власти должны уточнить перечни избирательных участков и их границ.

"Сегодня в "Российской газете" Минюст, как того требует закон, опубликовал список политических партий, которые имеют право выдвигать кандидатов на выборные должности, в том числе участвовать в довыборах депутатов Госдумы. Этот список состоит из 42 политических партий", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко. Как отмечается в постановлении, выдвигать кандидатов на довыборы депутатов Госдумы без сбора подписей смогут 13 политических партий. В этот перечень вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Коммунисты России", "Яблоко", "Родина", "Партия пенсионеров за социальную справедливость", "Партия роста", "Зеленые", "Коммунистическая партия социальной справедливости" и "Гражданская платформа".

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.