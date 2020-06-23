Все парламентские партии представляют наблюдателей за голосованием по конституции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Все парламентские партии представляют своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования по внесению изменений в конституцию. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Отдельно отмечу, что в этом (процедуре наблюдения за голосованием - прим. ТАСС) участвуют все парламентские партии, даже КПРФ, которая сделала заявление, что сама не будет в этом участвовать. Некоторые ее отделения в регионах заключили с нашими региональными отделениями соглашения и участвуют в направлении наблюдателей", - сказал Григорьев.

Он добавил, что более 10 тыс. наблюдателей направили непарламентские партии.

По словам Григорьева, порядка 380 тыс. наблюдателей за голосованием по поправкам к конституции уже внесены в базу данных ОП РФ.

"Мы ведем прием заявок уже практически три месяца, прием документов продолжается. Вместе с нами в наблюдении участвуют более 1 600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий. В нашу общую централизованную базу данных эти данные попадают с небольшой задержкой в один-два дня, на данный момент в нашей базе данных учтены 380 тысяч наблюдателей, это беспрецедентно большая цифра", - сказал Григорьев.

Меры по защите от коронавируса

Григорьев считает, что принятые ЦИК РФ меры по защите от коронавируса на участках для голосования по поправкам к конституции являются исчерпывающими.

"Мы в том числе проверяем, обеспечивается ли здоровье. На наш взгляд, принятые сейчас Центральной избирательной комиссией меры по защите здоровья носят абсолютно исчерпывающий характер", - сказал Григорьев.

Он добавил, что подготовлен стандарт наблюдения за голосованием, который обеспечивает "детальную и верифицированную оценку голосования на всех этапах". По словам Григорьева, в стандарте есть отдельный блок о безопасности участников голосования, согласно которому проверяется, проведена ли дезинфекция мест для голосования, на видном ли месте расположена схема передвижения, нанесены ли специальные указатели для разведения потоков голосующих и для соблюдения социальной дистанции.