ЦИК не получал жалоб на недопуск к наблюдению за голосованием по конституции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ЦИК РФ не получал каких-либо сообщений по поводу возможного недопуска наблюдателей на общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом заявила во вторник на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

Согласно закону, наблюдение на всероссийском голосовании по поправкам в конституцию осуществляют федеральная и региональные общественные палаты. По прогнозам, наблюдателями на голосовании могут стать более 500 тыс. человек. 19 июня Памфилова обратилась к руководству Общественной палаты (ОП) РФ с просьбой максимально продлить срок набора наблюдателей. По данным Памфиловой, секретарь ОП Лидия Михеева разослала рекомендательные письма в регионы с предложением продлить срок приема наблюдателей вплоть до 29 июня.

Председатель ЦИК также сообщила, что предложила всем, кто ставит под сомнение возможность стать наблюдателем, обращаться непосредственно к ней. "Я предложила: давайте списки, кого там не пускают [в наблюдатели], под личный контроль возьму", - сказала Памфилова. В итоге, по ее данным, "всего по четырем гражданам поступили обращения, что у них были сложности, они сейчас эту проблему решат".

"На сейчас у меня нет ни одного обращения, что кого бы то ни было не допустили по каким-то причинам наблюдать. Все остальное - чистой воды спекуляция", - подчеркнула Памфилова.

Голосование по конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.