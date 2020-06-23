Дума ввела дактилоскопическую регистрацию для иностранцев при получении гражданства России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который позволит получать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а не только нетрудоспособным, а также предусматривающий обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев, приобретающих гражданство РФ.

Согласно новым нормам, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация вводится для иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в гражданство РФ, которые такую процедуру не проходили. Полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы. Дактилоскопическая регистрация лиц, признанных недееспособными, и несовершеннолетних должна проводиться в присутствии их законных представителей, а лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, - в присутствии их попечителей.

Кроме того, по старым правилам, рассчитывать на упрощенный порядок могли лишь нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных совершеннолетних детей, которые имеют гражданство РФ. Согласно пояснительным материалам, в 2017 году гражданство в соответствии с указанной нормой приобрели 7 362 иностранных гражданина, в 2018 году - 8 250, за шесть месяцев 2019 года - 4 413.

Теперь для соискателей гражданства РФ исключается такое обязательное условие, как нетрудоспособность. Согласно закону, решение о принятии в гражданство несовершеннолетних в упрощенном порядке может быть принято даже в том случае, если соискателю исполнилось 18 лет в период рассмотрения заявления, поданного его законными представителями.