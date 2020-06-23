Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил сенатор Алексей Кондратьев, который сменил Тарло в СФ.

"К сожалению, действительно, Евгений Георгиевич скончался в ночь на вторник. У него были проблемы с сердцем. В настоящее время устанавливается точная причина. Предположительно, инфаркт", - сказал Кондратьев, который лично был знаком с экс-сенатором.

"Невозможно поверить, что ушел из жизни такой активный, добрый и очень могучий жизнелюб", - добавил он.

По словам Кондратьева, Тарло был профессионалом своего дела - доктором юридических наук. "Он работал в этой сфере достаточно долго - и судьей был, и адвокатом. Создал свою адвокатскую контору. Был очень упорным. Не поступив с первого раза на юридический факультет МГУ, ушел служить на флот, отслужил 3 года и после этого поступил туда, куда хотел, добился своей цели", - сказал Кондратьев.

"Всегда готов был пройти на помощь каждому страждущему. Он не был в стороне от человеческих проблем. И был разносторонним в плане личных хобби: готовил, пел, путешествовал", - отметил Кондратьев. "Мы все испытываем шок от того, что произошло. Нам не верится, что с нами не стало Евгения Георгиевича", - добавил он.

Евгений Тарло родился 13 февраля 1958 года в Новосибирске. В 1985 году окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Ученое звание - профессор. С 2007 года по 2015 год был представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области. После ухода из верхней палаты парламента стал президентом фонда "Правовое государство", был вице-президентом Союза адвокатов России.