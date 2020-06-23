Госдума ратифицировала договор с Монголией о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала внесенный президентом РФ Владимиром Путиным договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией, подписанный в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года.

Согласно пояснительной записке, стороны "рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества".

Участники договора обязуются развивать сотрудничество "в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций", а также инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и "в других областях, представляющих взаимный интерес".

Согласно статье 4 договора, стороны будут развивать связи "в оборонной и военно-технической областях, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности". "Стороны не участвуют в блоках или военно-политических союзах, направленных друг против друга, и не заключают с третьими странами договоров, противоречащих интересам суверенитета и независимости другой стороны", - говорится в тексте. При этом РФ будет уважать политику Монголии, "направленную на недопущение размещения на ее территории и транзита иностранных войск, ядерного и других видов оружия массового уничтожения".

Согласно документу, стороны должны проводить в отношении друг друга открытую экономическую политику, создавать благоприятные условия для дальнейшего развития межрегионального и приграничного сотрудничества.