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Главы МИД России и Венесуэлы проведут переговоры в Москве 24 июня

В МИД РФ также сообщили, что Хорхе Арреаса будет представлять Каракас на параде Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Хорхе Арреаса проведу 24 июня переговоры в Москве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который будет представлять Каракас на параде Победы", - информировали в дипведомстве.

Как ранее сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, Арреаса возглавит правительственную делегацию, в которую также войдет замминистра иностранных дел по вопросам отношений с Европой Иван Хиль. Как уточнил посол, помимо участия в торжествах, у венесуэльской делегации планируется ряд двусторонних контактов на высоком уровне.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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