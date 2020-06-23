Главы МИД России и Венесуэлы проведут переговоры в Москве 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Хорхе Арреаса проведу 24 июня переговоры в Москве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который будет представлять Каракас на параде Победы", - информировали в дипведомстве.

Как ранее сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, Арреаса возглавит правительственную делегацию, в которую также войдет замминистра иностранных дел по вопросам отношений с Европой Иван Хиль. Как уточнил посол, помимо участия в торжествах, у венесуэльской делегации планируется ряд двусторонних контактов на высоком уровне.