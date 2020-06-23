Более 1 млн москвичей смогут принять участие в электронном голосовании по Конституции РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1 млн москвичей смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России, которое пройдет с 25 по 30 июня. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Напомню, что всего было подано более 1,2 млн заявлений на голосование. Закончилось все в 14:00 21 июня. Пара дней нам понадобилось для сверки списков, чтобы не допустить повторного голосования. Всего включено в реестр электронных избирателей чуть более 1,19 млн граждан. Почти 140 тыс. - это граждане Нижегородской области, а чуть более 1,05 млн - жители Москвы", - сказал Костырко.

Он отметил, что система выдержала бы и большее количество посетителей. По его словам, всего более 90 тыс. заявлений было отклонено. Одной из причин стала повторная подача заявлений из разных источников.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

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