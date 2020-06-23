ЦИК требует прекратить агитацию со своим логотипом к голосованию по конституции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Публикация каких-либо агитационных материалов, связанных с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ, под логотипом ЦИК РФ недопустима, Центризбирком занимается только информационно-разъяснительной работой. Это подчеркнула во вторник на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Она обратила внимание, что в СМИ и интернете "всяк агитирует кто во что горазд - кто за [поправки], кто против, полная свобода". Однако, что касается ЦИК, то комиссия "не занимается агитацией, а занимается информационно-разъяснительной работой", констатировала Памфилова. В этой связи она отметила факты, когда "кое-где и кое-кто продолжает свои агитационные материалы [публиковать] под логотипом ЦИК".

"Я еще раз напоминаю настойчиво: можете агитировать, кто как хотите, но, пожалуйста, в свободном полете, наш логотип имеет право быть только с теми материалами, которые официально мы приняли в нашем брендбуке, передали партнерам с правом размещать наш логотип и размещать наши материалы, не более того", - указала председатель Центризбиркома.

"Ваше право: рассказывайте, убеждайте граждан, но делайте это от себя, не притягивайте ЦИК. У нас функция организации, мы должны быть индифферентны, разъяснить, четко и объективно организовать процедуру и подсчет голосов", - обратилась Памфилова к СМИ.

Голосование по конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.