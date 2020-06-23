МИД: Россия и Монголия настроены на дальнейшую активизацию партнерства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия и Монголия поддерживают активный политический диалог и выражают обоюдную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, в Москве относят монгольское направление внешней политики к числу приоритетных. "У нас очень интенсивный политический диалог с этой страной и обоюдное стремление к дальнейшей активизации российско-монгольского партнерства, - указал замминистра. - Развиваем связи в экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие в районе общей границы и между регионами двух стран, тесно сотрудничаем на международной арене".

Моргулов также дал высокую оценку традициям дружбы и взаимопомощи, которые много лет связывают два государства. "Хорошо помним, что с первых дней Великой Отечественной войны Монголия оказывала помощь советскому народу, была верным союзником СССР в борьбе с агрессором, - сказал он. - Сегодня мы наследовали традиции боевого товарищества и братских уз. Следует отметить, что в монгольском обществе существует не только широкий консенсус относительно развития связей с Россией, но и очень сильный запрос на это".

Касаясь договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией, который был ратифицирован во вторник депутатами Госдумы, замминистра отметил, что подобные соглашения уже действуют у России с Вьетнамом, Индией, КНР и рядом других стран.

"В содержательной части новой редакции документа зафиксированы современные реалии в двусторонних отношениях с Монголией, включая приверженность принципам партнерства и стратегического взаимодействия, нацеленность на формирование многополярного миропорядка, - обратил внимание высокопоставленный дипломат. - Убеждены, что заключение этого договора отвечает интересам РФ".