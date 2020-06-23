В Хабаровском крае по поправкам в Конституцию РФ досрочно проголосовали 1,4 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Участие в досрочном голосовании по поправкам в конституцию в Хабаровском крае приняли более 1,4 тыс. жителей труднодоступных районов. Об этом ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии.

"Проголосовали 1 436 человек - это жители удаленных поселков, моряки на судах, метеорологи, старатели, рыбаки", - сказал представитель избиркома.

Досрочное голосование в регионе началось 15 июня. До поселений, к которым нет дорог, члены участковых комиссий добираются на катерах, вертолетах, машинах высокой проходимости. В настоящее время с помощью вертолетов досрочное голосование обеспечивают в самом северном районе Хабаровского края - в Охотском районе. Следующими проголосовать смогут жители Аяно-Майского района.

В регионе завершается подготовка к проведению голосования. Закуплено более 800 тыс. одноразовых масок, столько же пар перчаток, одноразовые халаты, антисептические средства, бесконтактные термометры. На это направлено более 84 млн рублей. Из-за пандемии решено было перенести участки из домов престарелых, домов ветеранов, приютов в расположенные поблизости школы или здания предприятий. "Мы хотим полностью исключить риски распространения инфекции в учреждениях, поэтому переносим участки. На сегодня перенесено 17 участков", - сказал представитель избиркома, уточнив, что в случае крайней необходимости участки разместят в палатках.

По данным регионального правительства, всего в крае в списки избирателей внесено более 982 тыс. жителей, из них около 30 тыс. подали заявления на выбор более удобного избирательного участка, а более 10 тыс. оповестили членов комиссий о голосовании вне избирательных участков. Речь идет об организации коллективных площадок на улице, придомовых территориях, во дворах школ и других общественных местах.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к конституции. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании - это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.