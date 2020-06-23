Выборы в гордуму Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября

ТАСС, 23 июня. Депутаты одобрили назначение выборов в городскую думу Нижнего Новгорода на 13 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе думы.

"Городская дума Нижнего Новгорода на заседании 23 июня 2020 года одобрила назначение выборов депутатов VII созыва на 13 сентября текущего года. Председатель городской думы Дмитрий Барыкин напомнил, что полномочия депутатов VI созыва заканчиваются в 2020 году. В соответствии с действующим законодательством, решение о назначении выборов в городскую думу следующего созыва должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в бюджете города предусмотрены расходы на проведение выборов в размере 110,1 млн рублей.

В феврале 2020 года была представлена новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов в нижегородскую гордуму VII созыва. Необходимость утверждения новой схемы была вызвана в том числе сокращением количества депутатов с 47 до 35, а также изменением границ Нижнего Новгорода в связи с присоединением Новинского сельсовета.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.