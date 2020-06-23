Выборы в гордуму Ижевска состоятся 13 сентября

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты приняли решение назначить выборы в городскую думу Ижевска на 13 сентября, сообщили журналистам во вторник в администрации города.

"45-я сессия стала заключительной в работе городской думы Ижевска шестого созыва. Депутаты приняли решение о назначении выборов муниципального представительного органа седьмого созыва на 13 сентября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Новый созыв думы будет состоять из 35 депутатов, а не из 42, как ранее. После изменений количество одномандатных округов будет увеличено с 21 до 25, в них будет избираться по одному депутату. Еще 10 членов гордумы будут избираться по партийным спискам. 35 депутатов - это минимальное количество, установленное федеральным законодательством для городов с численностью населения свыше 500 тыс. человек.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.