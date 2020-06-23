Госдума обязала публиковать запросы депутатов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник поддержали проект постановления об изменении регламента Госдумы, согласно которому расширяется роль экспертных советов при председателе нижней палаты парламента и его заместителях, а также вводится обязанность депутатов публиковать свои запросы в думской электронной базе.

Текст постановления внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по контролю и регламенту в связи с соответствующей инициативой лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова. По его мнению, публикация в базе депутатских запросов позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной парламентарий, в чьих интересах он действует. "У нас неоднократно были случаи, когда органы государственной власти получали запрос, начинали по этому запросу работать, а потом появлялась информация, что депутат такой запрос не делал... этот запрос появился каким-то образом, кто-то из помощников или еще кто-то написал, начинались оправдания", - отметил Неверов в ходе пленарного заседания во вторник.

Он уверен, что "когда запрос зарегистрирован как официальный законопроект в электронной базе Госдумы, это исключает возможность его подмены каким-то непонятным запросом, возлагает ответственность на депутатов и поднимает статус запроса".

Постановление также направлено на расширение полномочий экспертных советов при спикере и вице-спикерах Госдумы. Они будут оценивать законопроекты, которые внесены в Госдуму или будут вноситься, а также принимать решение о необходимости доработки законопроекта и выступать в ходе его обсуждения наряду с профильным комитетом и комитетом-соисполнителем. В состав таких советов войдут представители науки, бизнес-сообщества, профессиональных объединений и общественных организаций.