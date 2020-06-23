Путин: требования к власти будут выше после принятия поправок в конституцию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в случае принятия поправок к конституции будут заданы более высокие требования к эффективности политики власти.

"Конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей", - сказал глава государства в обращении к россиянам.

"Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - поручил он.

Путин напомнил, что 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. "Они вступят в силу, разумеется, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед", - указал президент.