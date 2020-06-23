Путин поздравил Вучича с победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем поздравил его с победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.

"Я в начале нашей встречи хочу поздравить вас с убедительной победой вашей партии на парламентских выборах в стране", - сказал российский лидер. Вучич поблагодарил Путина по-русски. Президент РФ тепло поприветствовал своего собеседника и поблагодарил его за то, что тот приехал на торжества, связанные с Победой в Великой Отечественной войне и на военный парад. "Завтра подразделения сербской армии вместе с российскими товарищами по оружию пройдут по Красной площади", - добавил Путин.

Российский лидер констатировал, что между РФ и Сербией складываются весьма прагматичные, но в то же время особые по своему характеру, очень добрые отношения. "Отношения у нас развиваются по всем направлениям, в том числе в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос по-моему на 22,6%, а в этом году за первый квартал текущего года уже - на 7,7%", - сказал он.

Президент РФ отметил, что страны активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжают инвестиционную деятельность, развивают отношения по всем направлениям, включая и вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами, не только пандемией, но и такими как организованная преступность, терроризм, работают в области военного сотрудничества, в сфере военного взаимодействия. Кроме того, идет развитие взаимоотношений в сфере культуры и образования.

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, победила на парламентских выборах в стране с результатом 63,4%.