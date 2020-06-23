Выборы депутатов города-курорта Сочи состоятся 13 сентября

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов города-курорта Сочи состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания избирательной комиссии Сочи, сообщила ТАСС председатель избиркома города Валентина Ткачева.

"Решением муниципальной комиссии города Сочи назначены выборы депутатов городского собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи первого созыва, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сообщила Ткачева.

Кроме того, на заседании был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Для их проведения в Сочи образовано 16 многомандатных округов. Также утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии, положение и состав рабочей группы, добавила она.