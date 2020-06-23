Более 78,4 тыс. жителей Ленобласти воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 78,4 тыс. жителей Ленинградской области воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" для участия в голосовании по поправкам к конституции по месту нахождения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сервисом "Мобильный избиратель" уже воспользовались 78 447 жителей Ленинградской области: они будут голосовать по месту нахождения независимо от регистрации. Прием заявлений о голосовании по месту нахождения завершился 21 июня, они принимались в территориальных и участковых избирательных комиссиях, МФЦ, а также на портале "Госуслуги", через который было подано 34,8 тыс. заявлений", - говорится в сообщении.

Жители области также подали около 27 тыс. заявлений о голосовании на дому. Как отметил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, заявления о голосовании на дому продолжат принимать до 16:00 мск 1 июля. В период проведения голосования в регионе будет работать 991 избирательный участок.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование на 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.