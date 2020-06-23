В СФ предлагают создать межпарламентскую переговорную площадку по сокращению вооружений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские сенаторы предлагают создать международную переговорную площадку парламентского уровня по сохранению международной договорной базы по сокращению вооружений. Такое предложение, как сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, содержится в подготовленном парламентариями втором совместном докладе, посвященном российско-французским отношениям.

"В нашей части доклада мы предлагаем целый ряд конкретных направлений для нашей совместной работы, где можно добиться реального результата. Это касается, в частности, взаимодействия стран - основательниц ООН, в первую очередь, в целях сохранения международной договорной базы по ограничению, сокращению вооружений. Для чего предлагается создать переговорную площадку парламентского уровня", - сказала Матвиенко в ходе переговоров со спикером французского Сената Жераром Ларшев в режиме видеоконференции, на которых состоялась презентация парламентского доклада "Франция - Россия: за повестку дня, основанную на доверии".

Спикер Совфеда также отметила, что российские парламентарии считают важной темой и сближение, взаимную адаптацию интеграционных проектов Евразии. "Нужно продолжить работу по организации форума регионов России и Франции, как и других совместных проектов. Это тем более актуально с учетом договоренности между лидерами наших государств о проведении в следующем году перекрестного года регионального сотрудничества", - добавила она.

"Словом, у нас есть хорошая программа действий на ближайшее будущее", - подчеркнула Матвиенко.