Политолог назвала инициативы Путина плацдармом для дальнейшего развития страны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инициативы, озвученные во вторник президентом Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам - это плацдарм для дальнейшего развития страны, они отвечают на запрос общества на социальную справедливость, считает директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Сегодня было комплексное обращение. Главные тренды в нем - социальные вопросы, связанные, в первую очередь, с преодолением последствий пандемии, а также с целым треком социальных новаций, которые в этом году были предложены и реализуются", - сказала Кислицына ТАСС.

Она отметила, что в фокусе внимания - люди: те, кто был на передовой борьбы с коронавирусом - медики, социальные работники, а также семьи с детьми как самые чувствительные социальные категории, предприниматели и отдельные отрасли, такие как IT, где предложено существенное снижение налогов.

Политолог отметила также, что в предложенных инициативах сделан фокус на регионы с точки зрения дополнительного финансирования.

Отход от единой шкалы налогообложения, по ее мнению, является ответом на запрос общества на социальную справедливость. "С точки зрения расходования этих средств тоже ответ на запросы социальной справедливости - эти средства пойдут на такую чувствительную категорию, как больные дети. Общественный контроль над распределением этих денег очень важен и значим", - подчеркнула политолог.

"Все это - плацдарм для развития и в текущей ситуации, и на будущее. Сегодняшнее обращение (президента - прим. ТАСС) коррелируется с поправками в конституцию, которые должны вступить в силу в РФ, если люди за них проголосуют", - сказала собеседница.