В Общественной палате отметили, что инициативы Путина перекликаются с поправками

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Инициативы президента Владимира Путина по дополнительной поддержке граждан и экономики, озвученные во вторник в обращении к россиянам, способствуют развитию страны и перекликаются с предложенными им поправками в конституцию. Такое мнение ТАСС во вторник выразила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

"Озвученные сегодня дополнительные меры поддержки соответствуют вектору развития страны, заданному в послании президента в январе этого года, и перекликаются с предложенными поправками в конституцию. Сейчас идет большая работа, направленная на повышение уровня благосостояния граждан России, развитие экономики, укрепление социальных гарантий", - сказала Михеева.

По ее словам, принятые президентом меры поддержки в марте-мае, "оказались серьезным подспорьем для миллионов людей и тысяч организаций, которые оказались в сложных условиях из-за пандемии".

"К сожалению, снятие ограничительных мер не означает молниеносное возвращение к привычному ритму и уровню жизни. Граждане нуждаются в помощи, чтобы привести свои дела в порядок. Очень важно, что власть слышит и отзывается на этот общественный запрос. Эпидемия коснулась каждого из нас, и победа над ней базируется на взаимодействии и взаимовыручке. И по прошествии этих сложных месяцев мы видим, что общество и власть наладили эффективную коммуникацию, работают в команде и поддерживают друг друга", - отметила секретарь ОП.