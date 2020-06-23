Яровая: обращение Путина говорит о реализации госполитики заботы о семье и человеке

"На мой взгляд, обращение президента Владимира Путина о том, что Россия находится в периоде активного продвижения и реализации политики государственной заботы о семье, а, значит, о человеке. Накопление ресурса за последние годы при укреплении базовых основ безопасности построены как фундамент социального и экономического благополучия", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По ее словам, президент смотрит в будущее "через заинтересованность в поддержке и благополучии граждан". Кроме того, предложение президента поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год, а полученные средства направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, становятся "важным ориентиром на социальный консенсус, справедливость и взаимодействие".

"Спустя годы, с уверенностью можно сказать о том, что план или стратегия Путина, начатые в период практически экономического, социального и политического банкротства страны и общества, по факту, сегодня в своей объективной реальности, это траектория уверенного развития успеха России", - отметила Яровая.