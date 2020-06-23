Матвиенко: Совфед оперативно обеспечит законодательную поддержку предложений Путина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации уже со среды активно возьмется за работу, чтобы обеспечить законодательную поддержку предложений и поручений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в обращении во вторник. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Учитывая огромную социальную важность озвученных мер, мы, парламентарии, уже с завтрашнего дня активно возьмемся за работу. И, уверена, оперативно обеспечим законодательную поддержку предложений и поручений президента", - сказала Матвиенко журналистам.