Около российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты вблизи российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"22 июня 2020 г. около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты. Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении", - сказал он.

По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба на российской базе Хмеймим нет.

"Средствами объективного контроля установлено, что запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации - из долины Эль-Габ в провинции Идлиб", - отметил он.

Соответствующая информация доведена до турецкой стороны по линии совместного координационного центра для расследования инцидента и принятия мер по ликвидации террористической угрозы.