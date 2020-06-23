В Карелии выросло число желающих проголосовать по месту нахождения

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Число желающих проголосовать по вопросу поправок в Конституцию РФ по месту жительства, а не по прописке, выросло в Карелии на 3 тыс. человек, или почти на 14% по сравнению с президентскими выборами в 2018 году, сообщили во вторник ТАСС в ЦИК республики.

"Заявления принимались территориальными избирательными комиссиями, МФЦ, единым порталом госуслуг, а также с 16 по 21 июня это можно было сделать в участковых избирательных комиссиях. Заявлений пришло более 24 тыс. Это почти на 3 тыс. больше, чем было в 2018 году на президентских выборах", - сказала собеседница агентства.

Как рассказали в ЦИК республики, члены участковых избирательных комиссий, побывав в садовых товариществах и в дачных кооперативах, рассказали гражданам о возможности высказать свое мнение по вопросу поправок в основной закон страны, не возвращаясь для этого в город.

"Собирались заявления, и человек прикреплялся к ближайшему к дачному поселку УИКу, но члены избирательной комиссии могли договориться о месте и времени в дачном поселке, куда они приедут в один из дней с 25 июня по 1 июля и дадут возможность проголосовать на открытом воздухе", - пояснили в избиркоме региона. В ЦИК Карелии также напомнили, что процедура голосования будет проходить при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".