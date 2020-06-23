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Кризис в Сирии

Замглавы МИД России обсудил с посланником президента Франции ситуацию в Сирии

Стороны затронули вопросы оказания гуманитарной помощи населению в условиях пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин во вторник обсудил по телефону со спецпредставителем президента Франции по Сирии Франсуа Сенемо проблематику урегулирования конфликта в арабской республике.

"Проведен обмен мнениями по продвижению политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, затронули вопросы оказания гуманитарной помощи населению в условиях пандемии с учетом призыва генсека ООН Антониу Гутерриша к приостановке односторонних санкций.

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СирияРоссияФранцияКризис в СирииГутерриш, АнтониуВершинин, Сергей Васильевич
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