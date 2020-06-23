ЦИК: подача заявлений онлайн-голосования за других людей является преступлением

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил ТАСС во вторник, что подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании по закону о поправке к конституции за других людей через единый портал госуслуг, а также сайт мэра и правительства Москвы является преступлением.

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Ранее издание Meduza провело разбор аспектов процедуры дистанционного электронного голосования, принять участие в котором могут жители Москвы и Нижегородской области. В частности, издание якобы обнаружило возможность "завести за другого человека личный кабинет, подходящий для дистанционного голосования".

"Почти 5 млн заявлений подано в ЦИК - это заявления о голосовании по месту нахождения и о голосовании в дистанционном виде. У нас есть заявления, которые мы отклонили по различным причинам. Регистрация личных кабинетов за иных лиц - это преступление. Правоохранительные органы уже расследуют это дело", - сказал Булаев.

По его словам, данные всех участников голосования проходят неоднократные взаимные сопоставления и дополнительные проверки. "Они соотносятся между собственными базами данных и с базой данных МВД. Для того, чтобы в принципе запустить процесс приема и обработки заявлений на дистанционное электронное голосование, мы предварительно до 5 июня 2020 года провели масштабное сопоставление данных пользователей портала mos.ru и единого портала госуслуг с базой ГАС "Выборы" и прочими базами", - отметил зампред ЦИК.

Он добавил, что после 5 июня "вновь появляющиеся данные в уже существующих личных кабинетах проходили еще более тщательную проверку". "По ее результатам не все заявления были приняты к рассмотрению. Сопоставление данных из "нулевого", чистого, созданного после 5 июня личного кабинета - настолько длительный процесс, что до окончания регистрации на дистанционное голосование успеть сопоставить эти личные кабинеты невозможно", - уточнил Булаев.