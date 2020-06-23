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Замглавы МИД обсудил с послом Египта урегулирование спора вокруг эфиопской ГЭС

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция относительно необходимости урегулирования противоречий между Каиром и Аддис-Абебой путем переговоров, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Ихаб Наср на встрече во вторник обсудили пути преодоления спора между Каиром и Аддис-Абебой вокруг строительства ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации, складывающейся в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил, и обращения АРЕ в Совет Безопасности ООН по данной проблеме. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция относительно необходимости урегулирования противоречий между Каиром и Аддис-Абебой путем переговоров с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.

Собеседники затронули некоторые вопросы российско-египетского сотрудничества в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на различных международных площадках.

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.

Теги
ЭфиопияЕгипетРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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