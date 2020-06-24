Число претендентов на пост губернатора Камчатки увеличилось до 11

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Представители еще двух партий подали документы для выдвижения в качестве кандидатов на должность губернатора Камчатского края. Таким образом, число претендентов на этот пост увеличилось до одиннадцати, сообщили в среду ТАСС в региональном избиркоме.

"Во вторник документы подали Одилжон Азизов - он выдвигается партией "Российский общенародный союз", и Дмитрий Бобровских - его кандидатуру поддерживает политическая партия "Справедливая Россия". По состоянию на 24 июня в списке кандидатов на пост губернатора одиннадцать фамилий. Прием документов продлится до 4 июля", - уточнили в краевом избиркоме.

Первым пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, но его кандидатуру поддержит "Единая Россия". 20 июня в качестве кандидата зарегистрировался и руководитель камчатского регионального отделения политической партии ЛДПР Валерий Калашников, он собирается участвовать в выборах главы региона уже во второй раз.

О своем желании побороться за пост губернатора Камчатского края также заявили представитель "Гражданской платформы" Андрей Лиходеев, кандидат от партии "Патриоты России" Александр Остриков, выдвинутый Партией роста Максим Близнюков, а также самовыдвиженцы Алексей Николаев и Этибар Тагиев. На этой неделе о своем желании участвовать в борьбе за высший пост в регионе также заявили Виктория Бондаренко - она выдвигается Партией прогресса, и Дмитрий Омельченко - его кандидатуру поддерживает политическая партия "За справедливость!".

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.