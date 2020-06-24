До 150 тыс. россиян из ДНР и ЛНР смогут проголосовать по конституции в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Граждане РФ, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, смогут принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Как сообщил в среду ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в голосовании смогут принять участие около 150 тыс. россиян.

"На сегодняшний день более 150 тыс. граждан уже хотят проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию. Начиная с 25 июня по 1 июля, это количество граждан проголосует. Никаких сложностей в вопросе пересечения границы гражданином РФ нет, они могут свободно перемещаться", - отметил он.

Водолацкий сказал, что граждане РФ, пребывающие за рубежом, имеют право принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. "Только граждане, проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья, пойдут голосовать в консульские отделы, а жители народных республик имеют возможность пересечь границу и на территории Ростовской области проголосовать на участках для голосования, открытых в приграничных территориях - Новошахтинске, Донецке, Гуково. Многие из них ездят на работу в Ростовскую область, по семейным делам и смогут проголосовать", - отметил депутат.

О голосовании

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям. Госдума 11 марта приняла законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан заксобраниями субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление и направил президенту. Путин подписал указ, назначив голосование на 22 апреля. В связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. Решение было принято для защиты гражданских прав и свобод, исходя из принципов международного права. Первый пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей ЛНР открылся в городе Новошахтинске Ростовской области 29 апреля 2019 года. Аналогичный пункт для жителей ДНР с 30 апреля работает в селе Покровском Неклиновского района. За время действия указа российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.