В Тель-Авиве и Хайфе открылись участки для голосования по поправке к Конституции РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июня. /ТАСС/. Участки № 8094 и № 8096 для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в среду в консульском отделе посольства РФ в Израиле в Тель-Авиве и в генеральном консульстве России в Хайфе.

Как сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства в еврейском государстве, в среду граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Израиля, смогут проголосовать на этих двух участках с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Для получения бюллетеня необходимо иметь при себе заграничный паспорт гражданина РФ, указали в посольстве. В соответствии с указаниями израильского Минздрава, направленными на предотвращение распространения коронавируса, вход на участки будет возможен только в медицинской маске и при соблюдении между людьми дистанции в два метра, добавили дипломаты.

Российским гражданам в Израиле, которые не смогут прибыть на участки в среду, будет предоставлена возможность проголосовать по тем же адресам в Тель-Авиве и Хайфе 28 июня, сообщили в пресс-службе посольства. В этот день участки также будут открыты с 08:00 до 20:00.

19 июня в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве прошел круглый стол на тему "О порядке проведения в Израиле голосования по внесению изменений в Конституцию России". В рамках мероприятия состоялось заседание израильского Клуба избирателей, в тот же день в РКЦ открылся Информационный центр участника голосования.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.