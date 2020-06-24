Борисов: Россия готова заключить новый контракт по С-400, если Турция изъявит желание

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что Россия готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Турции, если турецкие партнеры изъявят такое желание.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"У них право такое есть, если изъявят желание - заключим", - сказал вице премьер.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.