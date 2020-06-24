Борисов: Россия готова заключить новый контракт по С-400, если Турция изъявит желание

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что Россия готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Турции, если турецкие партнеры изъявят такое желание.
"У них право такое есть, если изъявят желание - заключим", - сказал вице премьер.
Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.