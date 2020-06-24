Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона, досрочные выборы состоятся 13 сентября. Соответствующий пакет документов о самовыдвижении он передал в среду в избирательную комиссию республики, передает корреспондент ТАСС.

"Я - гражданин России, имею право выдвинуться, я воспользовался этим правом. Почему не от какой-то партии? Я не состою ни в какой партии, поэтому считаю, что в данном случае я - универсальный боец, со всеми на равных, не выделяя кого-то. Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы. У меня для этого достаточно накоплено жизненного, профессионального опыта, ресурса", - сказал Уйба журналистам после проверки и приема документов членами избиркома.

Руководитель региона намерен в ближайшие время представить программу развития республики. "Программа будет. В начале мая договорились с министрами, что они готовят свое видение, я обобщаю и выхожу на "дипломную" работу, которую буду докладывать президенту. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Основное - это занятость населения, социальный блок, который требует серьезного, грамотного "лечения". Развитие драйверов, причем не связанных с углем, нефтью, газом. Сегодня основной отток - это молодежь, проблема старения региона. Самое главное - создать среду, которая бы позволяла молодым людям после окончания институтов думать о то, почему не Сыктывкар и Коми. Это непростая задача, но она имеет аналоги. Очень интересен опыт Татарстана, Башкирии. Чем мы хуже? Главное - делать, шаг за шагом, без излишней болтовни и пафоса просто делать дело. Как делать, я знаю, что делать, представляю. Повторяю: это не бахвальство, опыта и ресурса достаточно. Надо эксплуатировать и использовать это в интересах республики", - сказал Уйба.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял. Врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. 17 апреля Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года.

Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.

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