Чувашское региональное отделение "Единой России" поддержит Олега Николаева на выборах

ТАСС, 24 июня. Делегаты конференции Чувашского регионального отделения партии "Единая Россия" единогласно приняли решение о поддержке Олега Николаева на выборах главы республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным отделением партии.

На данный момент временно исполняющим обязанности главы республики является Олег Николаев, который был назначен на этот пост в январе 2020 года после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Николаев будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя республики.

"За решение поддержать врио главы Чувашии Олега Николаева на выборах 13 сентября делагаты конференции регионального отделения "Единой России" проголосовали единогласно. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак <…> заявил, что знает врио главы как человека, любящего свой родной регион", - отмечается в сообщении.

Сам Николаев на конференции заявил, что ему была важна поддержка "Единой России" как партии большинства в регионе. "Очень важно выстраивать коммуникацию власти с народом через депутатов и наоборот. Через обсуждение вырабатывать эффективные решение и правильно расставлять приоритеты", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.

Президиум Генсовета "Единой России" принял решение поддержать еще четырех кандидатов-самовыдвиженцев на губернаторских выборах осенью. Это Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (республика Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).