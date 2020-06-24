Сергей Пономарев от КПСС подал документы для участия в выборах главы Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Сергей Пономарев, выдвинутый "Коммунистической партией социальной справедливости" для участия в досрочных выборах главы Республики Коми, подал документы о выдвижении в региональный избирком, передает корреспондент ТАСС.

"Меня на пост главы [Республики Коми] выдвинула партия КПСС. Партия всегда выступала за народное счастье, брежневский социализм и равенство. Программа наша не поменялась. Я сам родом из Инты (приполярный моногород в Коми), мне все здесь близко, родители живут здесь. Но буду уделять внимание не только Инте, а всей республике", - сказал кандидат журналистам после проверки и приема его документов.

По его словам, КПСС поставила задачу приять участие в выборах в региональный парламент, они также пойдут в единый день голосования -13 сентября 2020 года.

На данный момент известно о четырех выдвинутых кандидатах на пост главы региона. Самым первым в среду, в первый день приема документов, подал документы о самовыдвижении врио главы Коми Владимир Уйба. Ранее три политические партии заявили о выдвижении своих представителей в выборах главы Коми. Помимо КПСС региональное отделение партии "Зеленая альтернатива" выдвинуло Виктора Бетехтина, региональное отделение ЛДПР - предпринимателя и депутата Совета Усинска Андрея Никитина.

Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, а самовыдвиженцам дополнительно собрать еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6,614 тыс. подписей.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. 17 апреля Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.