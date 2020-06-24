В Саратовской областной думе произошла потасовка

САРАТОВ, 24 июня. /ТАСС/. Мандатная комиссия даст оценку поведению депутатов Саратовской областной думы после конфликта, произошедшего между парламентариями, который чуть не привел к срыву заседания. Об этом ТАСС сообщили в областной думе.

"В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Решение будет принимать мандатная комиссия, которая определит виновных инцидента", - сказал собеседник агентства.

Накануне комиссия областной думы признала нарушение депутатами Николаем Бондаренко от КПРФ и Дмитрием Чернышевским от "Единой России" правил депутатской этики с рекомендацией областной думе лишить их права выступать на очередном заседании. Во время зачитывания решения Бондаренко встал со своего места, начав съемку на мобильный телефон. После этого ряд депутатов начали призывать его вернуться на место, инцидент перерос в обливание друг друга водой. К инциденту подключились другие депутаты, которые призывали остальных успокоиться, вставали между ними, толкались.