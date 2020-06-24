Почти 370 участков для голосования на открытом воздухе определили в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Участки для голосования по поправкам к конституции на открытом воздухе определили в Татарстане, их общее число составило около 370. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

"В Татарстане определены участки, на которых голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ пройдет вне помещений - на открытом воздухе. В общей сложности в республике откроется около 370 таких площадок. Работать на них преимущественно будут участковые комиссии, расположенные в зданиях детских дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, участковая комиссия будет работать на специально подготовленной территории, на улице разместят навесы, палатки и шатры.

"Мы готовим участки к работе. В течение дня предусмотрена влажная уборка с дезрастворами помещений для голосования, включая урны, кабинки, переносные ящики. В завершении дня, после того как комиссия отработает, приедет специальная бригада с дезинфекционным оборудованием, она обработает весь участок и подготовит его к следующему дню. Договоры с такими службами мы уже заключили", - цитирует его пресс-служба.

Жители Татарстана смогут проголосовать на таких участках в течение шести дней - с 25 по 30 июня. В день общероссийского голосования у них будет возможность посетить только стационарные участки.