Домохозяин стал восьмым претендентом на пост губернатора Иркутской области

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Домохозяин Александр Плескач подал в Избирательную комиссию Иркутской области документы для участия в досрочных выборах губернатора, которые состоятся 13 сентября. Он намерен баллотироваться в порядке самовыдвижения, сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Сегодня, 24 июня, члены рабочей группы при облизбиркоме приняли документы о выдвижении от еще одного самовыдвиженца на выборах губернатора Иркутской области - Александра Плескача, домохозяина. Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении.

Плескач стал восьмым претендентом на губернаторский пост. Ранее документы в избирательную комиссию подали временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев и заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. 12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора региона подал коммунист Сергей Левченко, который был избран главой Иркутской области в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.