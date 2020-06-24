Андрей Никитин от ЛДПР подал документы в избирком для участия в выборах главы Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин в среду подал документы в избирательную комиссию Республики Коми о выдвижении на пост главы региона от ЛДПР, передает корреспондент ТАСС.

"Мою кандидатуру согласовало Коми региональное отделение, затем высший совет партии и сам Владимир Жириновский. Сейчас мы сделали маленький шаг, главная задача теперь - пройти муниципальный фильтр, это будет тяжело, но мы постараемся собрать подписи депутатов. У нас северный регион, своя специфика, хозяйственник должен быть в республике. Если глава региона не будет здесь жить, не будут здесь расти его дети, то у него не будет такой ответственности перед населением. Я здесь родился и живу, детей воспитываю в республике, здесь живут мои родственники, предки похоронены, не собираюсь отсюда уезжать, занимаюсь индивидуальным предпринимательством", - сказал Никитин журналистам.

Кандидат отметил, что родился в Сыктывкаре, жил в микрорайоне Лесозавод "в обычном деревянном доме с печным отоплением, с водой на колонках, и, к сожалению, за прошедшие 30 лет ничего не поменялось, так и живут люди в таких условиях, переселение слабо работает в регионе". Выпускник Сыктывкарского лесного института, во время учебы начал заниматься предпринимательской деятельностью. До пандемии компания занималась оптовой продажей продуктов и общественным питанием. "Сейчас в пандемию все закрыто, ситуация катастрофическая, но мы перестраиваемся, открываем онлайн-продажи, бизнес гибкий в нашей стране", - пояснил Никитин. Он также добавил, что имел опыт участия в избирательной кампании на вакантное место в Госсовет Коми в 2018 году, баллотировался в депутаты от Усть-Цильмы и Усинска и тогда "впервые поездил по республике".

На данный момент известно о четырех выдвинутых кандидатах на пост главы Коми. Помимо Никитина, это самовыдвиженец, врио главы республики Владимир Уйба, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Сергей Пономарев и кандидат от недавно зарегистрированного в Коми регионального отделения партии "Зеленая альтернатива" Виктор Бетехтин. Всем кандидатам предстоит пройти 10% муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, а самовыдвиженцам дополнительно получить еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6,614 тыс. подписей.

Досрочные выборы главы Коми назначены на 13 сентября, они проводятся в связи с тем, что бывший руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.