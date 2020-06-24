Лавров заявил, что отношения России и Венесуэлы продвигаются в энергетике и ВТС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российско-венесуэльское сотрудничество в области энергетики и на военно-техническом направлении развивается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

"Венесуэла - наш надежный друг и в Латинской Америке, и на международной арене в целом. Мы очень ценим стратегическое партнерство, которое развивается на основе договоренностей президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Наши двусторонние отношения продвигаются вперед в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, фармацевтика и военно-техническое сотрудничество", - сказал он.

В марте 2020 года "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации, - "Росзарубежнефть". Ей были переданы все активы в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях.

Договоренности по пандемии

Лавров заявил, что Россия приветствует недавние договоренности руководства Венесуэлы с оппозицией по противодействию пандемии коронавируса.

"Мы поддерживаем позицию президента [Николаса] Мадуро и его правительства, направленную на развитие национального диалога с оппозицией. Приветствуем достигнутые недавно договоренности о взаимодействии с оппозиционными представителями в противодействии коронавирусной инфекции, договоренности, которые были достигнуты при содействии Панамериканской организации здравоохранения", - сказал он.

Лавров также отметил, что Венесуэла входит в число тех государств, "которые составляют оплот противодействия попыткам вернуть регион в XIX век, навязать ему опять доктрину Монро".

"Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам провоцировать силовую смену режима", - добавил глава МИД РФ.