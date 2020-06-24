В Молдавии для голосования по поправкам в Конституцию РФ откроют три участка

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. В Молдавии завершается подготовка к общероссийскому голосованию по закону о поправке к Конституции, которое пройдет на трех участках - один из них откроется в Кишиневе, два - в Тирасполе. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков.

"Голосование в Кишиневе пройдет в Консульском отделе посольства РФ и в Тирасполе - на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Желающие проголосовать досрочно могут это сделать по предварительной заявке по телефону в российское консульство", - сказал Лошаков.

В связи с принятыми в республике мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса, голосование будет организовано вне помещений. В настоящее время на консульском учете в Молдавии находятся около 200 тыс. российских граждан, включая несовершеннолетних.

Изначально общероссийское голосование по поправкам планировалось провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом было принято решение его перенести. 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.