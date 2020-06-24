Площадки для общения кандидатов на пост главы Чувашии с депутатами создадут в районах

ТАСС, 24 июня. Муниципалитеты Чувашии предоставят кандидатам в главы республики площадки для общения с депутатами. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

"По инициативе республиканского Совета муниципальных образований в каждом районе будут созданы площадки для общения выдвинутых кандидатов с действующими депутатами местного самоуправления. С одной стороны, это позволит кандидатам представить себя, свое видение развития республики, с другой - поможет им обеспечить прохождение муниципального фильтра", - отмечается в сообщении.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.

В среду документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Чувашии подал первый кандидат - врио главы республики Олег Николаев. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. Врио главы республики после подачи документов заявил журналистам, что создание площадок для общения во всех районах республики позволит обеспечить равные возможности всем кандидатам для сбора подписей депутатов муниципальных образований.

По словам председателя республиканского Центризбиркома Александра Цветкова, каждый кандидат должен заручиться поддержкой муниципальных кандидатов всех уровней, собрав примерно 270 их подписей в свою поддержку. Кроме того, самовыдвиженцы для регистрации должны будут предоставить чуть больше 4,5 тыс. подписей избирателей. Председатель добавил, что Чувашия - один из трех российских регионов, которые участвуют в эксперименте по поддержке кандидата через госуслуги. Отдать голос за кандидата можно через личный кабинет на портале. Таким образом разрешено собрать до четверти подписей.