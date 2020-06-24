В МИД РФ призвали ОБСЕ к усилению мер по борьбе с перемещением боевиков под видом беженцев

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Проблема эффективной борьбы с перемещением иностранных террористов-боевиков под видом беженцев требует продолжения совместных усилий на основе опыта ОБСЕ. С таким заявлением выступил в среду директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, выступая на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в видеоформате. Текст выступления был предоставлен ТАСС.

"В центр современной международной антитеррористической повестки выдвинулась проблема эффективного противодействия феномену перемещения иностранных террористов-боевиков (ИТБ), в том числе под видом беженцев, из сирийско-иракской зоны в страны происхождения и другие регионы", - отметил Тарабрин.

Он указал, что эффективное преследование и привлечение к ответственности ИТБ за совершенные преступления террористического характера являются важнейшими задачами, требующими сегодня восстановления прагматичного диалога на всех международных площадках, принципиального расширения информационных обменов. "Важно, опираясь на уже имеющийся в ОБСЕ опыт, продолжить совместные усилия на данном направлении в русле реализации профильных резолюций СБ ООН", - добавил представитель МИД.

По его словам, в фокусе внимания ОБСЕ должны быть задачи по блокированию кадровой, финансовой, материальной и оружейной подпитки террористов. Так, некоторым лидерам международных террористических организаций, например, ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), удается получать прибыль за счет создания собственных легальных коммерческих структур - финансовых учреждений, компаний по торговле автомобилями, продовольственными товарами и антиквариатом. Финансовые средства им поступают также через социальные сети и некоммерческие организации от незаконного наркооборота и мелкой преступности, активно осваиваются новые методы финансирования, в том числе с использованием криптовалют, рассказал директор этого департамента МИД.

"Призываем государства - участников ОБСЕ, а также всех партнеров ОБСЕ активно подключиться к обновлению традиционного исследования ФАТФ (финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - прим. ТАСС) о финансировании ИГИЛ и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ), раскрывающего новые схемы деятельности спонсоров терроризма", - подчеркнул Тарабрин.

Борьба с поставками оружия

Тарабрин сообщил, что Россия предлагает ОБСЕ присоединиться к проекту Управления ООН по контртерроризму и Управления ООН по наркотикам и преступности по недопущению поставок оружия террористам, который реализуется по российской инициативе.

Он указал, что контртеррористическая операция в Сирии вскрыла множественные факты снабжения террористов различными образцами вооружений и военной техники, которые поставлялись подставными компаниями через третьи страны. Кроме того, проблема осложняется тем, что террористическим организациям попадает не только оружие в незаконном обороте, но и имеются свидетельства вполне легальных поставок.

Тарабрин привлек внимание участников конференции к запущенному в феврале этого года в ООН проекту по недопущению поставок оружия террористам. "Он был разработан Управлением ООН по контртерроризму и Управлением ООН по наркотикам и преступности по российской инициативе и осуществляется при нашем участии. Планируется, что на начальной стадии усилия будут сфокусированы на оказании профильного содействия государствам Центральной Азии с возможным распространением проекта и на другие регионы, - проинформировал дипломат. - Речь идет о проведении тематических семинаров и программ повышения квалификации представителей госорганов, которые занимаются проблемой незаконного оборота оружия и борьбой с терроризмом. Предлагаем ОБСЕ рассмотреть возможность подключения к реализации данного проекта".