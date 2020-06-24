"Единая Россия" выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области

ТАСС, 24 июня. Региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на предстоящих в 2020 году выборах губернатора. Результаты тайного голосования озвучили на партийной конференции в Калуге.

"На основании протокола счетной комиссии мы решаем выдвинуть Шапшу Владислава Валерьевича кандидатом в губернаторы Калужской области от партии "Единая Россия", - сказал председательствующий конференции регионального отделения партии Геннадий Новосельцев.

Решение выдвинуть Шапшу кандидатом от "Единой России" было единогласным, подчеркнула секретарь комиссии. На этой же конференции были утверждены списки кандидатов в депутаты законодательного собрания Калужской области.

"Как вы уже знаете, президиум генерального совета партии поддержал решение о выдвижения Владислава Валерьевича Шапши на должность губернатора Калужской области. Владислав Валерьевич возглавил регион в считанные дни до начала пандемии. И благодаря организованной и слаженной работе регион одним из первых включился в борьбу. <...> [Калужской области] удалось сохранить баланс между жесткими мерами ограничений и тем, что надо было сохранить жизнеспособность экономики", - сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

13 февраля Шапша был назначен врио губернатора Калужской области, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года. Ему 47 лет, женат, воспитывает сына. Родился в городе Обнинске Калужской области. В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Прикладная математика".

В администрацию губернатора Калужской области пришел в 2002 году на должность консультанта заместителя губернатора, после чего работал в администрации и избирательной комиссии Обнинска. В 2015 году большинством голосов депутатов Обнинского городского собрания был избран мэром Обнинска. Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.