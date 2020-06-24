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Голосование по поправкам в конституцию

Более 1 тыс. человек в НАО досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Как отметили в избиркоме, комиссии уже побывали на территориях трех месторождений, а участковая комиссия поселка Бугрино провела досрочное голосование гидрометеорологов

ТАСС, 24 июня. Более 1 тыс. человек в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа (НАО) досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в сообщении Избирательной комиссии НАО.

"Более тысячи избирателей проголосовали досрочно. Члены участковых комиссий (№ 36-40), расположенных на территории поселка Искателей, проводят голосование на нефтепромыслах НАО. Досрочно голосуют сотрудники нефтегазодобывающих предприятий и подрядных организаций, которые в день голосования будут находиться на рабочих местах", - говорится в сообщении.

Как отметили в избиркоме, комиссии уже побывали на территориях трех месторождений, а участковая комиссия поселка Бугрино провела досрочное голосование гидрометеорологов маяка Северный.

Как ранее сообщали в избиркоме НАО, на территории округа действуют 55 избирательных участков, с 25 по 30 июня они будут работать ежедневно с 12:00 до 20:00. В этот же период члены комиссий проведут голосование на дому по заявкам жителей.

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РоссияНенецкий автономный округГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
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