В Новгородской области наблюдать за голосованием по конституции будут 1,7 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ на территории Новгородской области. Среди них будут представители некоммерческих организаций и нескольких политических партий, сообщила журналистам в среду председатель Общественной палаты региона Оксана Александрова.

"Сейчас мы направили уже более 1,7 тыс. общественных наблюдателей, это более чем 21 организация некоммерческая и региональные отделения партий. Кроме того, по закону могут быть наблюдателями просто граждане, которые обращались к нам. У нас такие тоже были, мы никому не отказывали, всем направления выданы. И это не только Великий Новгород, но и в целом Новгородская область", - сказала Александрова.

Также она пояснила, что наблюдатели разного возраста, профессий, все прошли обучение, которое Общественная палата региона организовала совместно с региональным Избиркомом. "Учитывая особенности данного периода, обучение проходило в онлайн-формате, в форме вебинара", - добавила она.

Как уточнила журналистам в ходе встречи председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева, на территории региона проводят подготовку и будут осуществлять сам процесс голосования 543 участковые избирательные комиссии, из них девять организованы в местах временного пребывания граждан. "С 25 числа, то есть с завтрашнего дня, начинается голосование и предоставляется всем возможность проголосовать на своем избирательном участке, участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Можно будет прийти проголосовать не только 1 июля, когда обозначен день голосования, но можно и в любой из шести дней, предшествующих дню голосования", - сказала Лебедева.