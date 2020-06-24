Голосование по конституции в помещениях УИК пройдет с 8:00 до 20:00 местного времени

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий в период до основного голосования с 8:00 до 20:00 местного времени. Соответствующее пояснение опубликованы в среду в официальном Telegram-канале ЦИК РФ.

"Решением ЦИК России 23 июня внесены изменения в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые обеспечивают проведение голосования в помещениях участковых комиссий до дня голосования (в период с 25 по 30 июня 2020 года) в течение 12 часов - с 8:00 до 20:00 по местному времени", - указывается в публикации.

В день голосования оно проводится в стандартное время с 8 до 20 часов по местному времени.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".